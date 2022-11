Alfa Romeo Tonale riceve il premio auto Più Bella del Web 2022

In occasione della presentazione stampa internazionale della Tonale Plug In, Infomotori ha consegnato a Jean-Philippe Imparato (Chief Executive Officer) e a Raffaelle Russo(Managing Director Italy) il premio Auto Piu' Bella del Web - Infomotori Web Award all'ultima nata italiana che ha letteralmente dominato l'edizione 2022 conclusasi con una finale tutta italiana fra Maserati Grecale ed Alfa Romeo Tonale con una netta vittoria da parte della Casa del Biscione che con l'arrivo della PHEV sta diventando sempre piu' un electro biscione!

Alfa Romeo Tonale è stata nominata Auto Più Bella del Web 2022 il primo giugno, conquistando il primo di una lunga serie di riconoscimenti internazionali. Per la consegna ufficiale ai vertici del marchio abbiamo voluto attendere un momento particolarmente significativo per la storia moderna del brand e l’occasione propizia è giunta a metà novembre in concomitanza con la presentazione stampa internazionale della Tonale Plug-In Hybrid, la prima Alfa Romeo con la spina di cui vi invitiamo a leggere la nostra prova su strada e soprattutto a provarla poichè merita davvero passarci almeno un’ora a bordo per gustare il temperamento vivace di questo SUV che sfida ad armi pari le rivali del calibro di Mercedes GLA, BMW X1 o Audi Q3 giusto per fare qualche nome.

Che Alfa Romeo Tonale punti in alto è evidente ed oltre alla critica anche il pubblico ha già dimostrato di amarla tanto che gli ordini sono davvero volati e ben il 20% è arrivato dall’on line.

Lo stesso premio Auto Più Bella del Web 2022 è una ulteriore conferma dell’apprezzamento del pubblico poiché la giuria non è formata da esperti ma proprio dal popolo del web che anche anno ha selezionato le sfidanti a colpi di sfide dirette sfruttando gli stessi canali social dove Infomotori vanta quasi 500.000 iscritti e soprattutto supera tranquillamente i 6 milioni di contatti mensili sui vari social in cui è presente oltre al milione di viste mensili sul web dove ricordiamo Infomotori.com vanta il primato di esser stata la prima testata (nel 1996 come canale motori e dal 1997 sito autonomo) motoristica on line e Auto Più Bella del Web di essere stato il primo premio motoristico italiano completamente on-line tanto da aver superato la quindicesima edizione.

I lettori di Infomotori hanno sempre mostrato una grande passione per l’Alfa Romeo tanto che la prima edizione fu vinta proprio dalla Spider (2007) per poi essere seguita nel 2016 da Giulia e 2017 da Stelvio, ma anche lungimiranza e grande naso visto che fra le 15 vetture premiate figurano vetture che hanno avuto grande successo commerciale come la Fiat 500 (2008) o Ford Fiesta (2009) senza dimenticare la doppietta Mercedes-Benz nel 2013-2014 con Classe A e GLA (sicuramente i modelli della Stella più apprezzati in Italia).

Auto Più Bella del Web ha poi avuto la “sensibilità” di premiare per primi in assoluto in Italia una casa coreana (2011 Hyundai IX20) e la stessa CUPRA nel 2021 con la Formentor senza dimenticarci che il primo premio ricevuto dalla Alfa Romeo Tonale è stato il nostro, senza dimenticare che il primo premio italiano a premiare col titolo assoluto una vettura elettrica è stata proprio l’Auto Più Bella del Web nel 2018 con la Nissan Leaf seguita nel 2019 dalla BMW i3.

In occasione della presentazione stampa internazionale della Tonale Plug-In, Infomotori – attraverso il proprio co-fondatore Carlo Valente – ha consegnato a Jean-Philippe Imparato (Chief Executive Officer) e a Raffaelle Russo (Managing Director Italy) il premio Auto Più Bella del Web – Infomotori Web Award all’ultima nata italiana che ha letteralmente dominato l’edizione 2022 conclusasi con una finale tutta italiana fra Maserati Grecale ed Alfa Romeo Tonale con una netta vittoria da parte della Casa del Biscione che con l’arrivo della PHEV sta diventando sempre piu’ un electro biscione! Il “numero uno” di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, dopo aver saputo che tutta la gamma Alfa ha vinto il nostro premio si è già prenotato anche per l’edizione 2023 per la novità che sta per arrivare!

Tonale infatti non ha avuto assolutamente una “corsia preferenziale ” e i lettori di Infomotori.com l’hanno preferita a rivali davvero importanti, valide e forti come Ford Mustang Mach-E, Audi Q4 e-tron (che aveva vinto lo scontro tedesco sconfiggendo la Mercedes EQA) e quindi la finalista Maserati Grecale, che pur apprezzata dai lettori è stata superata di misura con un 55%-45% di preferenze che confermano come gli italiani amano le italiane!

Infomotori Web Awards è già in attività per l’edizione 2023 e sicuramente cercheremo di “inventarci” ancora qualcosa di nuovo per rendere il nostro premio Auto Piu’ Bella del Web sempre piu’ partecipato, autorevole, indipendente ed anticipatore.

Un grazie doveroso agli oltre 50.000 votanti per la loro preziosa collaborazione.