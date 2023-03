Andiamo Elettrico, in collaborazione con Caval Service ed Elevator Innovation Hub ha ideato "Bollicine Elettriche", un format frazionato in quattro appuntamenti in cui si andrà alla scoperta della mobilità sostenibile e dell'economia circolare in maniera frizzante!

Andiamo Elettrico (www.andiamoelettrico.it) la più grande comunità italiana di proprietari di auto elettriche di qualsiasi marca, in collaborazione con il proprio editore Caval Service e di Elevator Innovation Hub (primo polo tecnologico della provincia di Vicenza dove si riuniscono start up, laboratori universitari e società hi-tech o del terziario avanzato) offrono una panoramica completa della tanto citata transizione ecologica.

Per avvicinare la comunità alla mobilità ecosostenibile e all’economia circolare si sono appunto organizzati una serie di incontri in cui i principali attori del mondo accademico, istituzionale, associazionistico, imprenditoriale e di servizi portano i loro progetti ed esperienze concrete per far comprendere che non si parla solo di futuro ma soprattutto di presente.

Al primo incontro di lunedì 27 marzo dalle 17.30 alle 19.30 presso Elevator in Strada di Casale Vicenza (presso la ex fabbrica Lovato Autogas) si potrà assistere ad un interessante talk show moderato da Giuseppe Gioia, giornalista RAI con il supporto di Carlo Valente, fondatore di Andiamo Elettrico.

Il pubblico potrà ascoltare in una unica occasione alcuni dei più autorevoli esperti della mobilità e dell’economia circolare quali (in rigoroso ordine alfabetico):

Luigi Battistolli: Presidente ACI Vicenza

Vittorino Bisson: Presidente dei Concessionari auto della Provincia di Vicenza

Matteo Celebron: Vice Sindaco del Comune di Vicenza con delega alla Mobilità ed ai Trasporti

Giorgio Conte: Presidente AGSM AIM Smart Solutions

Gary Fabris: Responsabile del Gruppo Veicoli Elettrici di Confindustria ANCMA

Tommaso Gecchelin: founder di Next Future Transportation

Sonia Poletto: Banca Fideuram Vicenza

Matteo Pozzi: Presidente Elevator Innovation Hub

Stefano Sordelli: Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia

I quattro incontri – programmati il 27 marzo, 17 aprile, 22 maggio e 26 giugno (sempre il lunedì dalle 17.30 alle 19.30) affronteranno il tema della mobilità sostenibile che è alla

base della stessa economia circolare con focus dedicati ai vantaggi in tema ambientale, economico, occupazionale, tecnologico e turistico.

Un evento che si chiama “bollicine elettriche” non poteva che terminare con un brindisi offerto dalle cantine maggiormente sensibili alla sostenibilità, segnalando che proprio l’agricoltura è uno dei campi più attenti alla tutela ambientale e all’interno di Elevator troviamo proprio i laboratori di Scienza dell’Alimentazione della Università di Padova!

Per partecipare all’evento del 27 marzo basta registrarsi gratuitamente utilizzando il QR Code o direttamente a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bollicine-elettriche-558718892247