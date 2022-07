Fiat Tipo Cross Hybrid, l’ibrida da città con prezzi da 29.900 euro

Fiat Tipo Cross Hybrid si presenta di un bel rosso accesso. Gli interni sono semplici ma curati. La powertrain mild-hybrid 48 Volt basato sul motore 1.5 Firefly da 130 CV e 240 Nm di coppia è abbinata al nuovo cambio automatico 7 marce doppia frizione

La famiglia Fiat Tipo Cross si allarga con l’arrivo della versione Hybrid che segna il debutto della inedita powertrain mild-hybrid 48 Volt basato sul motore 1.5 Firefly da 130 CV e 240 Nm di coppia, abbinato al nuovo cambio automatico 7 marce doppia frizione.

Fiat Tipo Cross Hybrid: le caratteristiche

Fiat Tipo Cross Hybrid mantiene le dimensioni della versione standard (lunghezza di 437 centimetri con passo di 264 centimetri, larghezza di 154 cm, altezza 149 centimetri) ma ha un’altezza da terra aumentata di 4 cm. La vettura si fa notare subito per la sua livrea rossa impreziosito dai nuovi badge “Hybrid” e “FIAT”. Il frontale si caratterizza per la presenza nuovi fari Full LED, mentre i cerchi sono in lega da 16″ o da 17″ negli allestimenti top di gamma.

Gli interni che mantengono l’impostazione della Tipo standard ma vengono arricchiti con alcuni elementi di serie riservati alla Cross, come il sistema Keyless, la telecamera posteriore e il vano per la ricarica wireless per il cellulare. Confermati il cluster digitale TFT da 7″ dietro il volante rinnovato, affiancato dal display da 10.25″ del sistema UConnect 5, introdotto con la Nuova 500 e ora disponibile anche su Tipo Hybrid. Supporta le interfacce Apple CarPlay e Android Auto anche wireless e risulta fluido e semplice da utilizzare, anche attraverso i tasti del volante. Il bagagliaio è spazioso e ha una capacità minima di 440 litri.

Su strada la Tipo Cross Hybrid mostra un’indole votata al comfort, soprattutto in città, dove il powertrain ibrido riesce a contenere i consumi attorno ai 5,8 l/100 km con una guida non troppo attenta ai consumi. Il motore tra motore eroga una potenza massima di 130 CV e una coppia massima di 240, Lo sterzo è leggero, l’assetto morbido e questo garantisce un buon livello di comfort anche nei terreni accidentati. La guida, però, si fa più impegnativa alle alte velocità ma l’ampio pacchetto di adas (in cui spiccano Lane Control, Cruise Control Adattivo, Blind Spot Assist, Attention Assist e il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale) garantiscono una sicurezza ad altissimi livelli.

Fiat Tipo Cross Hybrid: quanto costa

Fiat Tipo Cross Hybrid viene proposta a un prezzo di partenza di 29.900 euro.