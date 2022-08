Ford Mustang: il modello originale del 1964 ritorna come restomod!

Questo restomod è prodotto da Ringbrothers e, con il soprannome di "Caged", ripropone la Convertible originale del 1964

Dopo la mitica “Eleanor“, ora tocca al modello originale del 1964 di tornare in auge come restomod: la bellissima Ford Mustang è una delle vetture più iconiche di sempre ma, ammettiamolo, la versione di oggi è alquanto diversa da quella che debuttò negli anni ’60. Per questo motivo i Ringbrothers, celebre azienda specializzata in elaborazioni del Wisconsin, hanno deciso di riproporre la prima serie di questa supercar come modello completamente nuovo… da cima a fondo.

Soprannominata “Caged“, la Ford Mustang che potete ammirare nelle foto presenti in gallery è una Convertible che, in realtà, della versione del 1964 conserva autenticamente solo i copri-ruota. Tutto il resto è nuovo di zecca, a partire dal telaio fino alla carrozzeria (tra l’altro più lunga e più larga di un pollice) che all’anteriore presenta anche una nuova griglia che rende più efficiente l’impianto di raffreddamento del motore V8.

Quest’ultimo è un’unità “Coyote” Ford Performance da 5 Litri a trazione posteriore abbinata alla stessa trasmissione automatica della Ford Mustang odierna, capace di erogare la bellezza di 412 cavalli e 530 Nm di coppia massima. Rimanendo comunque fedele al modello originale, la “Caged” propone un abitacolo in stile anni ’60 con strumentazione analogica e rivestimenti in pelle vintage sia per i sedili che per la plancia. Costata la bellezza di 4.200 ore di lavoro, per il momento il suo prezzo è avvolto nel mistero: sicuramente richiederà un assegno bello gonfio a chi l’ha richiesta…