Per guidare le supercar potrebbe servire una patente speciale

Il premier australiano Peter Malinauskas ha ufficializzato una proposta di legge che richiederà una formazione speciale per mettersi alla guida di una supersportiva

Le supercar sono bellissime, affascinanti e potenti… ma allo stesso tempo possono rappresentare un pericolo nelle mani di chi non sa usarle nel modo corretto. Ecco perchè nell’Australia Meridionale il premier Peter Malinauskas ha rivelato che il governo è attualmente al lavoro a una nuova normativa che potrebbe richiedere presto una serie di patenti speciali da conseguire nel caso ci si voglia mettere al volante delle supersportive più moderne.

“La proposta di legge vuole stabilire un nuovo schema di licenze per gli automobilisti che vogliono guidare auto super sportive d’élite ad alta potenza – recita il comunicato ufficiale del Presidente Malinauskas – In aggiunta sarà necessario frequentare un corso di formazione specifico che attesti la piena capacità di guida di queste vetture, molto simile alle prove su strada che si effettuano con le moto oppure con i camion“.

Ma non è tutto: tra le altre cose è prevista anche la presenza sempre attiva dei sistemi di ausilio alla guida, come il controllo di trazione e quello di stabilità, i quali non potranno essere disattivati con lo scopo di rendere le vetture più sicure durante la circolazione su strada. L’ultimo punto della legge, infine, prevede che in caso di incidente con vittime accertate, la patente del possessore della supercar venga sospesa fino al termine delle indagini per l’accertamento del fatto. Con questi presupposti, si può ritenere che una normativa del genere possa essere molto utile anche in Europa: e voi, che ne pensate?