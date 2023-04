Il futuro elettrico di Nissan passa dal prototipo del SUV Arizon

Al Salone di Shanghai il marchio giapponese ha svelato un Concept di un nuovo SUV 100% elettrico: ecco le caratteristiche di Nissan Arizon

Il Salone di Shanghai 2023 sta svelando gradualmente tutte le sue novità in questi giorni e una delle più importanti è stata presentata dal marchio Nissan: il brand giapponese, infatti, ha portato sul palco un nuovo Concept di SUV 100% elettrico, chiamato Arizon con lo scopo di definire quello che sarà un inedito modello che sarà destinato al mercato cinese. Come potete vedere dalle immagini presenti in gallery, la Nissan Arizon ha proporzioni molto simili alla Qashqai su un design estremamente futuristico che vede una carrozzeria muscolosa e piena si sfaccettature.

Non mancano le piastre paramotore e gli inserti da fuoristrada a protezione dei paraurti, così come le barre porta-tutto minimali sul tetto amalgamate con le cornici dei finestrini laterali, i grandissimi passaruota squadrati e una firma luminosa che si sviluppa orizzontalmente. La piattaforma sulla quale si basa è la CMF-EV, la stessa della Ariya: ciò significa che la powertrain della Nissan Arizon sarà 100% elettrica, declinata in diverse versioni a singolo oppure a doppio motore elettrico con trazione integrale.

Passando nell’abitacolo, la Nissan Arizon propone una plancia estremamente minimalista dominata dall’unico display centrale che include il digital cockpit e l’infotainment, sotto ai quali è presente un volante dalle forme futuristiche. Il tettuccio è in vetro a tecnologia elettrocromatica, mentre per quanto riguarda la tecnologia a bordo spicca l’assistente virtuale Eporo, capace di interagire con i passeggeri fornendo informazioni sul meteo, sulla mobilità e sullo stato di salute della vettura, e l’Ambient Lighting dinamico con diverse modalità selezionabili dagli utenti. Come detto, la Nissan Arizon diventerà molto probabilmente un modello di serie destinato al mercato cinese entro i prossimi mesi.