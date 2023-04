La Ford Mustang più potente di sempre? E’ un dragster da 1.800 cavalli!

E' soprannominata Super Cobra Jet 1800 ed è pronta a stabilire il nuovo record di accelerazione sui 400 metri negli Stati Uniti

La Ford Mustang è uno dei cavalli di battaglia della Casa dell’Ovale Blu: secondo il marchio americano, tuttavia, la versione stradale non è sufficientemente prestazionale ed è per questo motivo che la divisione interna Ford Performance ha presentato negli scorsi giorni una particolare versione di questa vettura pronta a stabilire il nuovo primato di accelerazione sui 400 metri con partenza da fermo. Questo modello è chiamato Mustang Super Cobra Jet 1800 ed è un’evoluzione della precedente 1400, la quale ha già stabilito il record due anni fa in soli 8,128 secondi con velocità massima di 276,76 km/h.

Un risultato eccezionale, ma che presto sarà polverizzato da un’altra, sensazionale, prestazione firmata Ford Performance: rispetto al modello 1400, la nuova Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 è stata migliorata con un telaio più robusto nella zona posteriore, con sospensioni riviste nell’assetto, con una nuova trasmissione e con un pacco batterie più leggero al fine di contenere al massimo il peso complessivo del veicolo. La potenza massima? Come suggerisce il nome, è arrivata a 1800 cavalli: la powertrain è ovviamente 100% elettrica ed è costituita da due motori in abbinamento a quattro inverter, che sicuramente la faranno volare verso nuovi traguardi ancora più importanti. Nell’attesa di vederla in azione, ecco qua sotto un video molto interessante che spiega la tecnica dietro a questo “mostro” di potenza: buona visione!