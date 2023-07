Mercedes: al Salone di Monaco 2023 un nuovo concept del segmento Entry Level

L'IAA Mobility 2023 sarà l'occasione per Mercedes di presentare al mondo una nuova concept car del segmento Entry, oltre alla nuova generazione della Classe E All-Terrain.

Mercedes, sin dalla sua nascita, ha sempre stabilito nuovi standard di riferimento. Ha impresso un’impronta pionieristica nello sviluppo del settore automobilistico attraverso iconiche innovazioni e mantenendo sempre viva la sua anima rivoluzionaria.

L’evento clou del Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility 2023) risiede nella visione del brand tedesco per il segmento Entry attraverso una nuova concept car. Questa si potrà ammirare nel padiglione dedicato alla Stella di Stoccarda, nell’Apothekenhof della Residenza di Monaco.

L’Open Space, come lo chiama l’azienda, permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva nell’intera gamma di veicoli elettrici ed elettrificati, sia attuali che futuri, della casa automobilistica tedesca.

Debutterà anche la nuova Classe E All-Terrain

Il produttore presenterà modelli compatti, berline ad alte prestazioni, fino ai SUV di lusso e veicoli multipurpose. In tale scenario, spiccherà sicuramente la presentazione mondiale della nuova Mercedes Classe E All-Terrain, l’ultimo modello a completare la gamma della nuova Classe E, disponibile anche come ibrida plug-in.

Tra le novità del Salone di Monaco di quest’anno, si avrà un assaggio camuffato del futuro elettrico per l’icona del fuoristrada della Stella di Stoccarda (Mercedes EQG?). Inoltre, faranno la loro prima apparizione gli ultimi EQA, EQB ed EQV, oltre alla Vision EQXX e alla super sportiva Vision One-Eleven.

Ci saranno diversi eventi dedicati alla mobilità attuale e futura

Nel futuro elettrico delineato dal marchio tedesco, la ricarica rappresenta una componente essenziale della guida. Proprio per questo, nel corso dell’evento, i visitatori avranno la possibilità di immergersi nel mondo delle auto elettriche e scoprire l’ecosistema di ricarica della Stella, che include le ultime soluzioni di ricarica pubblica e domestica.

L’IAA Mobility 2023 non sarà solo una vetrina per le nuove tecnologie, ma anche un’occasione di incontro e discussione per appassionati di auto sui temi della mobilità attuale e futura. Dal 5 al 10 settembre, nel padiglione Mercedes-Benz, si terranno una serie di eventi, da attività per bambini a serate con musica, culminando in una giornata dedicata alla famiglia il 10 settembre.

L’IAA Experience darà l’opportunità di vivere la mobilità del futuro in prima persona, con la possibilità di fare un giro in una delle 30 auto elettriche o ibride. La speciale Mercedes Vision EQXX, con un’autonomia di oltre 1200 km, sarà sicuramente una delle attrazioni più popolari.

Infine, nel Messe München, Mercedes ospiterà un forum di innovazione sulle tecnologie pionieristiche. Qui, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare da vicino la Vision One-Eleven e la Classe E plug-in hybrid con il nuovo sistema di infotainment MBUX.