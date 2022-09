MiMo 2023: la terza edizione al via dal 15 al 18 giugno

Gli organizzatori del Milano-Monza Motor Show hanno ufficializzato le date della terza edizione, che prevede diverse iniziative anche sul Tempio della Velocità

Il Milano-Monza Motor Show è pronto a tornare anche nel 2023… più ricco che mai! In questi giorni gli organizzatori della kermesse brianzola hanno ufficializzato la terza edizione del MiMo, che prenderà vita nel capoluogo lombardo e sul mitico Tempio della Velocità nel weekend del 15-18 giugno 2023. Rispetto al passato, il format andrà incontro a diverse novità che saranno svelate a breve più nei dettagli… ma che già prevedono la creazione della più grande area di test drive mai realizzata all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Entrando nello specifico, sull’anello di velocità brianzolo saranno creati chilometri di percorsi adatti sia alle due che alle quattro ruote di ogni segmento e categoria di mercato (dai SUV alle citycar, dalle vetture per neopatentati alle auto famigliari), al fianco di zone specifiche per le sfilate delle supercar, per lo street food e per l’intrattenimento di tutti gli appassionati presenti. Nel centro di Milano, invece, la priorità sarà data all’esposizione statica di supersportive, auto storiche e veicoli destinati alla mobilità green elettrica e ibrida – un tema che avrà grande rilevanza come affermato dal Presidente del MiMo Andrea Levy.

“L’edizione 2023 del Milano-Monza Motor Show sarà dinamica e particolarmente ricca di occasioni per i brand di incontrare direttamente il pubblico, facendo conoscere e testare i nuovi modelli immessi sul mercato di tutte le motorizzazioni – afferma il comunicato ufficiale pubblicato dagli organizzatori – L’innovazione e la tecnologia hanno permesso alle case di proporre motori a basse emissioni e con MIMO il pubblico le potrà conoscere e capirne le caratteristiche, scegliendo quella che meglio si adatta alle proprie esigenze“.