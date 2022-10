Need for Speed Unbound: il trailer del nuovo capitolo per PC, PlayStation e Xbox

Musica hip-hop, tuning senza limiti e inseguimenti con la polizia alle calcagna: questo e molto altro nel prossimo Need For Speed Unbound, in uscita il 2 dicembre

A quasi tre anni di distanza dall’ultimo capitolo, Electronic Arts e Criterion Games hanno annunciato in questi giorni il nuovissimo Need For Speed: Unbound, ultima incarnazione della storica serie caratterizzata da corse mozzafiato e inseguimenti in puro stile arcade. Rispetto a quanto visto in precedenza, la direzione intrapresa per questo NFS vuole miscelare una grafica in stile “anime” con graffiti a vista e musica hip-hop in sottofondo con la rappresentazione ultra-realistica di alcune delle vetture più iconiche di sempre – il tutto condito da un’avvincente campagna in singolo e un’adrenalinica modalità multiplayer online.

Non mancherà, ovviamente, l’opportunità di modificare in maniera approfondita le vetture che il protagonista avrà modo di guidare, facendosi strada in una moltitudine di gare clandestine nella fittizia Lakeshore City con la polizia alle calcagna per diventare il pilota più forte e veloce di sempre. La data di uscita di Need For Speed: Unbound è fissata per il prossimo 2 dicembre su PC e sulle console di ultima generazione (PS5 e Xbox Series X/S) al prezzo di 69,99 Euro. Coloro che lo prenotano da oggi, tuttavia, riceveranno in regalo diversi elementi esclusivi, mentre i membri del servizio EA Play che acquisteranno l’edizione speciale “Palace Edition” (79,99 Euro) potranno iniziare a giocare in anticipo già dal 29 novembre. Qua sotto il trailer ufficiale: buona visione!