Nuova Peugeot 508: partono gli ordini in Italia da 42.170 euro

Arriva anche in Italia la nuova Peugeot 508 in tre allestimenti (Allure, GT e PSE), cinque diverse motorizzazioni (benzina, diesel e tre PHEV) e due tipologie di carrozzeria (berlina e station wagon).

Peugeot ha comunicato nelle scorse ore la partenza degli ordini in Italia della nuova Peugeot 508, disponibile a partire da 42.170 euro in tre versioni, cinque motorizzazioni e due tipi di carrozzeria. La commercializzazione è prevista per giugno.

Il restyling include un frontale rivoluzionario e dinamico, con il nuovo logo Peugeot al centro, e un’inedita firma luminosa a tre artigli perfettamente integrata nei fari a LED Matrix, sottili ed esclusivi, presenti in tutte le varianti.

La 508 è pensata per chi desidera un veicolo dal design dinamico e gratificante, con un’esperienza di bordo di alta qualità senza compromessi in termini di tecnologia e connettività. È ideale anche per la clientela business.

Allure, GT e PSE sono gli allestimenti disponibili nel nostro mercato

In Italia, la Peugeot 508 2023 è disponibile nelle versioni Allure, GT e PSE. L’allestimento base offre fari Full LED Matrix, sistema Visiopark 180°, climatizzatore bizona e Peugeot i-Cockpit con strumentazione digitale da 12.3 pollici e navigazione connessa.

La 508 GT aggiunge cerchi da 18”, Visiopark 360°, Drive Assist Plus Pack e interni in Alcantara e TEP. La 508 PSE (Peugeot Sport Engineered), sviluppata direttamente da Peugeot Sport, si differenzia dagli altri allestimenti per le sue caratteristiche esclusive. L’abitacolo presenta le più avanzate dotazioni tecnologiche e un’estetica dinamica con look e performance specifici. Inoltre, è dotata di un propulsore ibrido plug-in e di sospensioni dedicate.

Il nuovo restyling della Peugeot 508 in Italia viene offerto con motori diesel BlueHDi da 130 CV e benzina PureTech da 130 CV, entrambi con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Sono disponibili anche tre versioni ibride plug-in da 180, 225 e 360 CV (quest’ultima esclusiva della 508 PSE).