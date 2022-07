Raduno Mazda MX-5 18 settembre: aperta la vendita dei biglietti

L'evento è in programma il 18 settembre 2022 dalle ore 8:00 alle 19:30 presso l’Autodromo di Modena. Il costo del biglietto è di 25 euro

Sarà l’Autodromo di Modena a ospitare l’edizione 2022 del Raduno nazionale Mazda MX-5. L’evento, in programma il 18 settembre, è molto atteso dagli appassionati di questo modello, cosa inevitabile dopo due anni di pandemia.

Raduno Mazda MX-5: le info per i biglietti

L’estate della ripartenza sarà scandita, quindi, da tanti eventi motoristici e il raduno nazionale di Mazda MX-5 merita senza dubbio una menzione. Gli appassionati si ritroveranno il 18 settembre 2022 in una location prestigiosa come quella rappresentata dell’Autodromo di Modena, nel cuore della Motor Valley italiana. Da qualche ora, inoltre, è attiva la vendita dei biglietti. Per poter partecipare è sufficiente compilare il form al link dedicato. Gli ultimi dati dicono che sono già 1.298 i possessori di Mazda MX-5 che hanno deciso di preregistrarsi a quello che si prospetta come il più grande raduno di MX-5 mai realizzato in Italia.

Ma attenzione, non c’è molto temo per decidere se partecipare o meno. Una volta raggiunta la capienza massima non verranno più concessi tagliandi. Il prezzo del biglietto è di 25 euro a persona e include l’ingresso esclusivo all’Autodromo, la possibilità di eseguire gli “hot laps” in pista come piloti, il “kit lunch” e un gadget commemorativo dell’evento. L’ingresso avverrà dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e l’evento si concluderà le 19:30.