Renault Mobilize Duo, caratteristiche tecniche del nuovo quadriciclo elettrico

Il quadriciclo elettrico arriverà in versione Duo 45 da 45 km/h di velocità massima utilizzabile dai 14 anni e Duo 80 da 80 km/h per i possessori di patente B. Ha un'autonomia di 140 km, due posti e sarà disponibile in allestimento Bento (da lavoro) e per chi ha mobilità ridotta

Il Salone di Parigi, in programma dal 17 al 23 ottobre, è la sede prescelta da Renault per presentare Mobilize Duo, il quadriciclo elettrico per la città erede che, di fatto, dovrebbe prendere il posto della Twizy e in arrivo nel 2023.

Renault Mobilize Duo: le caratteristiche

Apparentemente la Renault Mobilize Duo potrebbe sembrare la naturale evoluzione della Twizy, ma in realtà i due veicoli condividono ben poco se non una certa affinità estetica. Mobilize Duo ha un’autonomia di 140 km (dato provvisorio in attesa dell’omologazione Wmtc) e ed è l’ideale per gli spostamenti urbani grazie alle dimensioni ultra compatte pari a 2,43 m di lunghezza, 1,30 m di larghezza e 1,46 cm di altezza (per darvi un’idea sarà possibile parcheggiare perpendicolarmente tre Duo in un solo posto auto standard). Il veicolo arriverà in versione Duo 45 da 45 km/h di velocità massima utilizzabile dai 14 anni e Duo 80 da 80 km/h per i possessori di patente B.

I paraurti avvolgenti sono stati pensati per garantire una buona protezione contro i piccoli urti quotidiani mentre nella parte anteriore si trova un piccolo cofano che permette di avere accesso al cavo di ricarica fissato al veicolo in modo permanente. Si tratta di un cavo di Tipo standard o Tipo 2: la presa di Tipo 2 è adatta alla maggior parte delle colonnine pubbliche che si trovano per strada, nelle aziende e nei parcheggi pubblici, mentre la presa di Tipo standard è destinata principalmente all’uso domestico e non richiede un’installazione specifica.

Si sale a bordo di Mobilize Duo attraverso le grandi portiere ad apertura verticali senza l’utilizzo di alcuna chiave ma tramite smartphone facilitando così e lo scambio e la rotazione dei veicoli per le flotte aziendali e la mobilità condivisa. Gli interni di Mobilize Duo presentano due posti in tandem, volante con airbag e una strumentazione battezzata “Ghetto Blaster” che strizza l’occhio alla cultura di strada anni 80 e 90. Di color arancione, presenta il display con la strumentazione al centro, il comando della trasmissione a sinistra e, a destra del volante, un altoparlante, un supporto per lo smartphone e un porta Usb- C. La seduta e gli schienali di entrambi i sedili di Duo sono imbottiti per offrire un buon livello di comfort. Saranno proposte due sellerie in Tep ultraresistente. L’abitacolo di Duo è stato progettato per resistere al tempo ed è facilmente lavabile. Il sedile del conducente è scorrevole su 20 cm, in modo da facilitare l’accesso al sedile posteriore.

Sono previsti due grandi vani portaoggetti su entrambi i lati del sedile anteriore per il trasporto di due trolley da cabina. Il sedile posteriore di Duo offre abbastanza spazio per ospitare comodamente un passeggero alto 1,80 m. È previsto anche un allestimento specifico per le persone a mobilità ridotta. Infatti, il veicolo può̀ ospitare una sedia a rotelle pieghevole ed è dotato di kit di comandi al volante. Attesa anche l’aria condizionata, non presente sul modello svelato ma in arrivo al momento del lancio, mentre l’Abs non sarà presente su nessuna versione. Mobilize Bento è la versione commerciale di Duo, ha un bagagliaio chiuso al posteriore, al posto del sedile per il passeggero. Nell’allestimento ottimale, consente di ottenere un volume utile di circa 700 litri. Realizzato in materiale plastico rotostampato, il cassone è color grigio maculato. I due portelloni asimmetrici presentano un grande angolo di apertura (fino a 140°). La presenza di uno sportello consente di trasportare oggetti lunghi sul lato destro del conducente. Saranno offerti allestimenti interni per soddisfare le varie esigenze e utilizzi degli operatori professionali, come moduli per la sistemazione degli attrezzi.

Mobilize Duo non si acquista, ma i clienti privati verranno proposti abbonamenti flessibili a partire da tre mesi di noleggio, mentre per i clienti professionali saranno previsti contratti di noleggio a lungo termine tramite Mobilize Financial Services.