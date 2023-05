Toyota Aygo X Undercover: partono gli ordini in Italia in due versioni

La nuova Toyota Aygo X Undercover è ordinabile da poche ore in Italia sia con cambio manuale che automatico S-CVT e prezzi che partono da 18.700 euro grazie ad uno sconto proposto dal brand.

Toyota ha ufficialmente aperto gli ordini in Italia per la nuova Toyota Aygo X Undercover, un’affascinante collaborazione tra il colosso automobilistico e il noto designer Jun Takahashi. Questo city crossover di edizione limitata promette di catturare l’attenzione di chi cerca un’auto dal design distintivo e dalle prestazioni eccellenti.

Svelata in concomitanza con la sfilata Undercover Autunno 2023 alla Paris Fashion Week, l’Aygo X Undercover si distingue per le sue caratteristiche di design interne ed esterne uniche. Con solo 1000 esemplari disponibili per il mercato italiano, gli appassionati di auto e di moda non vorranno lasciarsi sfuggire questa rara opportunità.

La versione speciale della vettura giapponese si presenta con un’esclusiva colorazione grigia con finitura bitono, sviluppata appositamente da Toyota. Gli inserti Color Red per i cerchi in lega da 18” e gli interni, i sedili brandizzati, i tappetini con il motivo monogramma e gli adesivi sul tetto che riportano il claim Chaos/Balance rendono l’auto un vero e proprio capolavoro di stile.

Non solo bellezza, la Toyota Aygo X Undercover è anche sinonimo di sicurezza e comfort. Di serie, questa special edition propone la suite Toyota Safety Sense di ultima generazione, i fari a LED, il climatizzatore automatico, i sedili riscaldabili e il sistema di infotainment Toyota Smart Connect con display da 9 pollici. Inoltre, gli acquirenti possono optare per l’impianto audio premium JBL con quattro altoparlanti, disponibile come optional.

Si parte da 18.700 euro per la versione manuale

Il crossover in edizione speciale è disponibile a un prezzo di listino di 21.950 euro per la versione con cambio manuale e 23.150 euro per quella con cambio automatico S-CVT. L’unico optional disponibile è l’impianto audio dal costo di 500 euro.

Grazie allo sconto di 3250 euro proposto in fase di lancio (in caso di permuta o rottamazione), i prezzi scendono a 18.700 euro per la versione manuale e 19.900 euro per quella automatica. Gli interessati dovranno affrettarsi poiché la speciale Toyota Aygo X Undercover arriverà nelle concessionarie Toyota italiane entro la fine di giugno.