Volkswagen ID.Buzz Cargo: la versione da trasporto arriva in Italia da 47.000 Euro

La versione da trasporto commerciale per professionisti del Volkswagen ID.Buzz arriverà in Italia nel nostro Paese con un prezzo lancio di 47.000 Euro (esclusa Iva)

Dopo la versione omologata autovettura, il Volkswagen ID.Buzz è pronto a fare il suo debutto in Italia anche nel modello Cargo per il trasporto commerciale destinato ai professionisti. La vettura che rappresenta, a tutti gli effetti, il restyling moderno del mitico “Bulli” degli anni ’60 sarà consegnata effettivamente tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo ma può essere ordinata già da oggi con una dotazione che prevede, di serie, i gruppi ottici Full LED anteriori e posteriori, il digital cockpit da 5,3 pollici e l’infotainment Ready 2 Discover da 10” con servizi We Connect ID e suite ADAS completa di cruise control e front assist.

Rispetto all’ID.Buzz tradizionale, la versione Cargo si distingue per avere a disposizione tre posti all’anteriore divisi posteriormente da una paratia che dà spazio a un vano di carico dalla capacità complessiva di 3.900 Litri (sufficienti ad ospitare due europallet completi), al quale vi si può accedere tramite il portellone oppure dalla porta scorrevole lato passeggero. Il motore, invece, è la stessa powertrain da 150 kW (204 cavalli) e 310 Nm di coppia massima, abbinata al pacco batterie da 82 kWh che garantisce un’autonomia di 425 km secondo il ciclo WLTP.

Prezzi Volkswagen ID.Buzz Cargo

Quest’ultimo è ricaricabile con le colonnine in corrente continua fino a 170 kW e in corrente alternata fino a 11 kW, sfruttando il sistema Plug & Charge che prevede la sola connessione del cavo in dotazione senza dover passare attraverso schede, applicazioni o abbonamenti. Il listino prezzi? Il nuovo Volkswagen ID.Buzz Cargo può essere acquistato da 47.000 Euro IVA esclusa, che equivalgono a 58.173,28 Euro nella formula chiavi in mano.