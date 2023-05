Volvo EX30: il nuovo SUV elettrico promette di offrire tanta sicurezza

Il 7 giugno debutterà ufficialmente la nuova Volvo EX30 completamente elettrica come secondo veicolo full electric di nuova generazione della casa automobilistica svedese.

Volvo ha in programma di ampliare molto presto la sua gamma di SUV completamente elettrici con il lancio di un modello compatto chiamato Volvo EX30. Proprio come le altre auto sviluppate dalla casa automobilistica svedese, anche la nuova EX30 punterà molto sulla sicurezza sfruttando i 96 anni di leadership e innovazioni del brand in questo ambito.

A bordo ci sarà un sistema di allarme di ultima generazione che, in caso di apertura di una portiera, avvisa, tramite segnali visivi e sonori, quando state per aprirla mentre sopraggiunge un ciclista o un altro utente della strada. Questa tecnologia è una delle numerose funzionalità disponibili nel pacchetto Safe Space presente sulla vettura 100% elettrica.

Particolare attenzione è stata data alla protezione della batteria

Non è finita qui poiché il costruttore svedese si è concentrato anche sull’integrità della batteria, essendo un veicolo elettrico. Sia il telaio che la gabbia di sicurezza sono stati realizzati utilizzando diversi tipi di acciaio ad alta resistenza, che compensano in modo efficace l’impatto in caso d’incidente.

Inoltre, c’è un airbag laterale sul lato interno del sedile del conducente per ridurre le lesioni alla testa e al torace in caso di impatto laterale. Non mancano nuovi dispositivi di sicurezza attiva che aiutano a proteggere le persone all’interno e all’esterno della EX30.

Un nuovo sistema avanzato di rilevamento delle condizioni del conducente presente all’interno sarà proposto di serie. Oltre a rilevare le mani sul volante, il SUV compatto elettrico dispone di uno speciale sensore basato su potenti algoritmi e posizionato dietro al volante che rileva i movimenti degli occhi e del viso circa 13 volte al secondo. Così facendo, l’EV riesce a capire se il guidatore è distratto, assonnato o disattento durante la guida.

C’è anche la frenata automatica in prossimità degli incroci

Per gli spostamenti in città, la nuova Volvo EX30 proporrà una nuova funzione di frenata automatica in prossimità degli incroci che aiuterà gli automobilisti ad evitare incidenti in questi contesti di traffico. Qualora dovesse sopraggiungere all’improvviso un’altra auto, la funzione di azionamento automatico dei freni si attiverà arrestando la vettura.

Da tutto ciò si evince che la nuova EX30 avrà un’ampia gamma di sistemi di sicurezza attiva e di assistenza alla guida. Non ci resta che attendere il 7 giugno per la presentazione ufficiale, in cui verrà data anche la possibilità di ordinarla o preordinarla in alcuni mercati selezionati.