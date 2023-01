Fiat Professional Ducato eletto “Miglior base camper 2023”

Il veicolo è stato premiato dai lettori di Promobil, rivista tedesca specializzata nel settore dei camper, per la quindicesima volta consecutiva e conferma il modello come leader del segmento

I MIGLIORI KM 0 PER TE Sul nostro canale usato risparmi fino al 40% su auto appena immatricolate! SCOPRI ORA

Fiat Professional Ducato è stato premiato “Miglior base camper 2023” dai lettori di Promobil, rivista tedesca specializzata nel settore dei camper. Il premio conferma il modello come leader del segmento e l’importanza del settore dei veicoli ricreazionali per Fiat Professional.

Fiat Professional Ducato: un must per i camperisti

Per la quindicesima volta consecutiva, i lettori della rivista specializzata tedesca hanno premiato nuovamente il modello di successo di Fiat Professional. La scelta annuale dei lettori della rivista tedesca rappresenta da oltre un quarto di secolo un importante punto di riferimento e un significativo parametro per le tendenze nel settore dei veicoli ricreazionali, a conferma dell’importanza di questo premio. Questo prestigioso riconoscimento è una conferma ulteriore della fiducia che i clienti accordano a Fiat Professional Ducato come base ideale del veicolo per il proprio tempo libero. Le numerose varianti di Fiat Professional Ducato che fungono da base per i camper sono state progettate e sviluppate insieme ai maggiori produttori europei del settore.

Il settore dei veicoli ricreazionali è un business duraturo e strategico sia per Fiat Professional che per il suo modello Ducato. Punto di forza del suo successo risiede nella strategia di progettare il veicolo, fin dalla fase di sviluppo, come una piattaforma per i componenti aggiuntivi. Il Ducato ha sempre offerto modularità, guidabilità simile a quella di un’auto e versatilità, caratteristiche che ne hanno decretato i successi insieme alle continue innovazioni. Oggi la comunità dei camperisti Ducato è cresciuta fino a contare oltre 700.000 membri che viaggiano in tutta Europa. Per permettere ai clienti di FIAT Professional Ducato di godersi le vacanze in tutta tranquillità, il marchio offre da anni un servizio di assistenza telefonica gratuita in 51 Paesi e 15 lingue, esclusivamente per i camperisti, pronto ad assisterli in caso di guasti ma anche per ogni altro tipo di informazione.

Il Ducato ha sempre ottenuto grande successo perché da veicolo da lavoro si trasforma in un veicolo di lusso, potenzialmente il più premium dell’intera gamma FIAT Professional quando si trasforma in camper. È razionale e professionale quando il suo uso è lavorativo, flessibile ed eclettico per il tempo libero. Dalla presentazione del primo modello nel 1981, il Ducato è stato continuamente migliorato. Il versatile furgone si è trasformato in un modello di tendenza, oggi venduto in più di 80 Paesi nel mondo.