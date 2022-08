Noleggiare un’auto in vacanza: la guida definitiva

Ecco tutti i consigli utili se avete bisogno di noleggiare un'automobile durante le vostre vacanze estive

State per partire per le vacanze ma volete alcuni consigli per noleggiare un’automobile senza incappare in qualche imprevisto? La soluzione, ovviamente, è il noleggio a breve termine, grazie al quale potrete utilizzare un veicolo per lo stretto tempo necessario una volta arrivati nella vostra destinazione di villeggiatura. Questo servizio è offerto principalmente da aziende specializzate, che mettono a disposizione diverse tipologie di contratto che può comprendere servizi di vario tipo.

L’assicurazione della vettura è quello più importante, che dal nostro punto di vista deve includere non solo l’RCA ma anche la Kasko e l’azzeramento di ogni tipologia di franchigia. Attenzione anche ai servizi opzionali, tra i quali la presenza del navigatore di bordo che può tornarvi utile per spostarvi in zone che non conoscete. Nel momento di stipulare il contratto, inoltre, leggete bene quali sono i metodi di pagamento accettati per il noleggio e le tempistiche di restituzione della vettura, nonchè i requisiti del leasing stesso che possono prevedere l’utilizzo dell’auto da parte di una sola persona e un tetto al chilometraggio da poter spendere durante la vacanza.

Per quanto riguarda la procedura che dà il via al noleggio, preferite il check-in online piuttosto che quello in agenzia: in questo modo eviterete code agli sportelli e tutto procederà più speditamente. La presenza dell’assicurazione, invece, vi tutelerà in caso aveste problemi all’auto: in queste circostanze dovrete contattare l’assistenza stradale, mentre in caso di danni al veicolo durante l’utilizzo il consiglio è quello di contattare subito la società di leasing.

Quest’ultima, infatti, è tenuta a effettuare un controllo scrupoloso sia all’inizio che al termine del noleggio, in modo da accertarsi di ogni tipo di anomalia. Ovviamente, vi consigliamo di fare altrettanto in modo da tutelarvi che la dotazione di bordo sia quella prevista dal contratto e che non abbiate sorprese in fase di riconsegna dell’auto.

Attenzione, durante la restituzione, a seguire quanto previsto dal contratto per quanto riguarda il livello del serbatoio: in caso contrario, è possibile che la società trattenga la caparra che avete versato inizialmente tramite carta di credito oppure con il bancomat. Capitolo multe: quando si parla di noleggio auto, queste devono essere notificate da chi di competenza entro 90 giorni, mentre la società di leasing deve contattare il cliente entro 120 giorni che, in caso ne abbia la possibilità e sia nel giusto, può anche effettuare ricorso. Se poi, per qualsiasi motivo, aveste la necessità di annullare la vostra prenotazione, assicuratevi di comunicare la vostra richiesta nei tempi previsti dalla società di noleggio.