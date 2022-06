Patente auto: quanti punti si perdono per le infrazioni?

Quando si commette un'infrazione si possono perdere uno o più punti a seconda della gravità del comportamento commesso al volante della propria auto

Era il 2003 quando nel Codice della Strada venne introdotta la patente a punti, volta a rendere più responsabile il comportamento degli automobilisti dietro al volante: con un totale iniziale di 20 punti, bastano tuttavia anche solo un paio di infrazioni per trovarsi nella situazione di dover ripetere da capo l’iter per la licenza di guida, soprattutto se il “responsabile” è un neo-patentato con meno di tre anni di esperienza su strada.

Questa categoria di automobilisti, infatti, viene sanzionata con la perdita del doppio dei punti per ogni violazione commessa, che invece in condizioni “normali” può arrivare al tetto massimo di 15 punti perduti in un solo colpo. Ma quali sono le norme che, se violate, sono le più “onerose” sulle patenti degli italiani? E quali, invece, quelle dalle conseguenze più leggere? Date un’occhiata al nostro schemino qua sotto, in modo da farvi un’idea su quali sono gli effetti di un passaggio con il rosso oppure di una mancata precedenza in rotonda…

INFRAZIONI -1 PUNTO

Non far uso dei dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva quando prescritto (art. 152, comma 3)

Uso improprio dei fari (art. 153, comma 11)

Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore ad 1 t. o al 10% per veicoli fino a 10 t (art. 167, commi 2 e 3)

Non avere ampia libertà di mavimento nelle manovre, trasportare persone in soprannumero e trasporto irregolare di persone, animale e oggetti (art. 169, comma 10)

Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruot e, ovvero violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruote (art. 170, comma 6)

Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 7)

Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 7)

INFRAZIONI -2 PUNTI

Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata (art. 146, comma 2)

Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata (art. 148, comma 15)

Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte (art. 154, comma 8)

Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia; sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito; sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi (art. 158, comma 2)

Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicolo (art. 161, commi 1 e 3)

Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l’apposito segnale di triangolo; non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individuali (art. 162, comma 5)

Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioni (art. 165, comma 3)

Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli sino a 10 t (art. 167, commi 2 e 3)

Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell’equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza (art. 168, comma 9 bis)

Trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture (art. 169, comma 9)

Mancato rispetto di oltre il 10% il limite giornaliero massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 5)

Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 7)

Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade (art. 175, comma 14)

INFRAZIONI -3 PUNTI

Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre i 40 km/h (art. 142, comma 8)

Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso (art. 148, comma 15)

Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, non osservare la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose (art. 149, comma 4)

Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate (art. 153, comma 10)

Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgenti (art. 164, comma 8)

Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t (art. 167, comma 2)

Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm (art. 167, comma 7)

Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti (art. 192, comma 6)

INFRAZIONI -4 PUNTI

Circolare contromano (non in curva) – art. 143, comma 11

Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie (art. 143, comma 13)

Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide ed infiammabili o che potrebbero causare pericolo (art. 161, comma 2)

Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito (art. 168, comma 7)

Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio (art. 169, comma 8)

Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perché non coperto adeguatamente (art. 175, comma 13)

Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamento (art. 189, comma 5)

Violazione dell’obbligo di consentire al pedone attraversamento di una strada sprovvista di strisce pedonali (art. 191, comma 2)

INFRAZIONI -5 PUNTI

Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione (art. 141, comma 8)

Violare gli obblighi relativi alla precedenza (art. 145, comma 10)

Mancato rispetto delle regole di sorpasso (art. 148, comma 15)

Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli (art. 149, comma 5)

Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoli (art. 150, comma 5)

Condurre un motociclo o una motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni (art. 171, comma 2)

Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambini (art. 172, comma 8)

Alterare il corretto uso delle cinture (art. 172, comma 9)

Usare cuffie o apparecchi radiotelefoni durante la guida e mancato utilizzo delle lenti se prescritte (art. 173, comma 3)

Circolare con tasso alcolemico accertato superiore a 0 e non superiore a 0,5 gl per conducenti < 21 anni, neo patentati cat. B, per trasporti professionali di persone e di cose, di veicoli > 3,5t, di veicoli con rimorchio con MCPC > 3,5, di autobus, di autoarticolati, di autosnodati (art. 186 bis, comma 2)

INFRAZIONI -6 PUNTI

Mancata osservanza dello stop (art. 145, comma 5)

Passaggio con semaforo rosso o agente del traffico (art. 146, comma 3)

Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello (art. 147, comma 5)

Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60 km/h (art. 142, comma 9)

INFRAZIONI -8 PUNTI

Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni gravi (art. 149, comma 6)

Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone (art. 150 – art. 149, comma 6)

Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi (art. 154, comma 7)

Violare l’obbligo di precedenza ai pedoni (art. 191, comma 1)

Violazione dell’obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani l’attraversamento di una strada (art. 191, comma 3)

INFRAZIONI -10 PUNTI