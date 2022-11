Aprilia ELECTRICa Project, il motard “green” per i giovani

Alla kermesse motociclistica milanese la Casa di Noale ha presentato un prototipo di naked futuristica con motore a zero emissioni: ecco tutti i dettagli

Come sarà il futuro del motociclismo stradale? Ovviamente a batterie: con questo presupposto il marchio Aprilia si sta già preparando con un veicolo innovativo, rappresentato dall’ELECTRICa Project svelato proprio in questi giorni al Salone Eicma 2022. Si tratta di un piccolo motard dalle forme semplici ed essenziali quanto sportive, che strizza l’occhio alle future generazioni di motociclisti proponendosi come una vera alternativa ai classici scooter.

Anche se si tratta di un prototipo, gli elementi tipici del marchio Aprilia ci sono tutti: sul frontale, per esempio, trova posto una rivisitazione del classico gruppo ottico a triplo proiettore, mentre il motore è posizionato centralmente nella culla del telaio. Per agevolare la transizione verso moto vere e proprie, l’ELECTRICa Project presenta entrambi i freni (anteriore e posteriore) sul manubrio, dal quale si può interagire facilmente con la strumentazione LCD. Completano il pacchetto (per ora) il sistema di accensione Keyless e le ruote foniche sui cerchi… ma siamo sicuri che quando arriverà il passaggio a modello di serie le sorprese saranno molte di più!